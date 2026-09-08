Neuropsicóloga explica qué zonas del cerebro se activan al resolver un Sudoku

En el Día Internacional del Sudoku, la neuropsicóloga clínica Cristina López explicó que múltiples zonas cerebrales trabajan en conjunto para resolver este rompecabezas lógico. La corteza prefrontal es la protagonista en este proceso.

La corteza prefrontal lateral ayuda a mantener y manipular información para verificar los números, mientras que la parte medial y frontopolar se enfoca en estrategias como decidir por dónde comenzar.

La corteza parietal posterior permite realizar una búsqueda visual para analizar filas, columnas y celdas.

La corteza cingulada anterior identifica errores y obliga a verificar nuevamente los números colocados. Todas estas áreas se comunican entre sí para completar el juego.