Neurólogo explica por qué bostezamos más cuando tenemos sueño o estamos aburridos

El bostezo es un mecanismo automático regulado por reflejos primitivos del organismo.

El neurólogo Ernesto Cornejo explicó que el bostezo puede estar relacionado con la falta de circulación. Al abrir la mandíbula, se estimulan los receptores de presión de las arterias carótidas y se favorece el aumento de la circulación.

Cornejo indicó que el bostezo se establece más cuando las personas están cansadas o saturadas de una misma actividad.

Durante la noche, al haber menos estímulo de luz sobre los ojos, se libera más melatonina en el hipotálamo y aumenta la sensación de querer dormir. El especialista señaló que el bostezo funciona como una preparación para ese momento de descanso.