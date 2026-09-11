Netflix incorpora 35 películas de Cantinflas a su catálogo de streaming

Netflix incorporó a su catálogo una colección de 35 películas protagonizadas por Mario Moreno Cantinflas, uno de los grandes íconos de la comedia latinoamericana, que estarán disponibles hasta marzo de 2027.

La selección reúne distintas etapas de la carrera del actor mexicano, con títulos como El Bolero de Raquel, El Analfabeto, El Padrecito, El Bombero Atómico, El Siete Machos, Su Excelencia y Pepe.

La incorporación representa una oportunidad para que las nuevas generaciones conozcan el legado de Cantinflas.