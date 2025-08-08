El gobierno de Benjamín Netanyahu aprobó en la madrugada de este viernes un plan militar para tomar el control de Ciudad de Gaza, desatando condenas internacionales y protestas de familias de rehenes israelíes.

La decisión del Gabinete de Seguridad llega cuando 2.3 millones de palestinos enfrentan hambruna tras 22 meses de guerra, según la ONU.

Alemania reaccionó suspendiendo exportaciones de armas, mientras la UE y Arabia Saudí calificaron el plan como «peligroso e ilegal». Hamás -responsable del ataque del 7/10/2023- advirtió que Israel pagará «un alto costo» por esta escalada, que según Volker Turk (ONU) podría constituir crimen de guerra.

Las tropas israelíes continúan bombardeos pese a órdenes de la Corte Internacional de Justicia.