Nepal puso fin a varios días de incertidumbre política con el nombramiento de Sushila Karki como jefa de gobierno interino, luego de la renuncia forzada del primer ministro tras violentas protestas que sacudieron al país.

Karki, quien fue presidenta del Tribunal Supremo, se convirtió en la primera mujer en asumir este cargo en la historia de Nepal, lo que marca un hecho político sin precedentes.

Tras su juramento, la funcionaria encabezará la primera reunión del nuevo gabinete, mientras se busca estabilizar un escenario de tensión que refleja el descontento social con la clase dirigente.