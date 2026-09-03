Nepal: asciende a 1.127 la cifra de fallecidos tras devastador alud de lodo

El balance de fallecidos por el devastador alud de lodo ocurrido en Nepal ascendió a 1.127, según el último informe de la Policía nepalí, actualizado a las 5:00 horas del miércoles, hora local.

El deslizamiento se produjo el 26 de agosto tras el colapso de un glaciar de gran altitud en el lado nepalí de la cordillera.

Ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno de Nepal declaró la región como zona de crisis por desastre durante un periodo mínimo de tres meses. La medida busca agilizar el despliegue de recursos, mejorar la coordinación del personal y acelerar las labores de recuperación en las áreas afectadas.