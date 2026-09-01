¡Nejapa volvió a encenderse! Miles participaron en las tradicionales bolas de fuego

Nejapa volvió a vivir su tradicional celebración de las bolas de fuego, pese a la lluvia que se registró durante la jornada. Miles de residentes, salvadoreños de otros sectores y turistas extranjeros acudieron al evento, desarrollado en las inmediaciones del Parque Central y frente a la iglesia del distrito.

Durante la celebración fueron lanzadas aproximadamente 3.000 bolas de fuego, elaboradas con tela, alambre y gasolina. Los participantes se dividieron en dos bandos para lanzarse estos objetos entre sí.

La tradición cumplió 104 años y volvió a convocar a una gran cantidad de personas que acudieron para presenciar esta particular festividad.

La actividad contó con la presencia de autoridades, agentes policiales e instituciones de socorro, quienes permanecieron atentos ante cualquier emergencia.