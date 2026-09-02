Negocio familiar mejora receta de tradicionales panes «mataniños» en Soyapango

Panes Chili Willy, un negocio familiar ubicado en el redondelito de Unicentro Soyapango, ofrece una receta mejorada de los tradicionales panes mataniños salvadoreños, con precios que van desde $0.65 hasta $1, según el tipo de pan, y que incluyen opciones de mortadela, carne y mixtos, informó el periodista Wilmer Campos.

El emprendedor, quien comenzó su negocio hace 3 años con un carretón bajo la lluvia, decidió seguir los pasos de su padre, quien vendió estos panes durante décadas, y mejorar la receta con ingredientes de calidad como carne bien elaborada, quesos, repollo con cebolla y aderezos.

«Al principio cuesta porque mucha gente no nos conoce», recordó Campos, quien ahora tiene un chalet para atender a sus clientes después de que el carretón ya no le daba la capacidad para vender más panes. El negocio aspira a posicionarse como una cadena nacional de comida mataniña salvadoreña, y los clientes destacan el sabor único de los panes, visitando el local casi todas las noches.