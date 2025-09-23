Con un comal de lámina y un barril adaptado como base, Andrea y Antonio Monterrosa iniciaron hace 35 años un negocio de pupusas en la comunidad el tanque, en Antiguo Cuscatlán desde entonces han complacido el paladar de varias generaciones y se han consolidado como un punto de referencia en la zona.

En su plancha se preparan pupusas de diversos sabores tradicionales como queso, frijol con queso, mora, ayote y chicharrón, entre las opciones menos comunes se encuentran las de papa, que con el tiempo se han convertido en una de las más solicitadas por los clientes.

El emprendimiento familiar ha sido sostenido con esfuerzo y constancia, Andrea y Antonio cumplen funciones específicas dentro del negocio, pero el trabajo en equipo ha sido clave para mantenerlo en el tiempo y expandirlo hacia otros puntos estratégicos, lo que incluso permitió que su producto llegara a otros países.

La fidelidad de los clientes también ha sido fundamental en el crecimiento, Manuel, visita el negocio con frecuencia, lo conoció hace más de una década mientras trabajaba en la zona, desde entonces no ha dejado de llegar.

La permanencia de este negocio refleja la constancia y el compromiso de los esposos Monterrosa, quienes pese a las dificultades han logrado sostener su emprendimiento, que también les permitió sacar adelante a sus hijos y aunque aún no definen el momento de su retiro, aseguran que continuarán ofreciendo a sus clientes el sabor que los ha caracterizado por más de tres décadas.