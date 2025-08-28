Los comerciantes del mercado San Miguelito manifiestan optimismo ante la pronta inauguración de sus nuevos puestos, cuyas tarifas de alquiler se mantendrán iguales a las anteriores.

Esta garantía, brindada personalmente por el presidente Nayib Bukele en cadena nacional, ha disipado la incertidumbre inicial y los tiene a la expectativa de la reunión para su reubicación.

El nuevo edificio, una moderna infraestructura de cuatro niveles que requirió una inversión de 34 millones de dólares, albergará un total de 1,040 espacios de venta administrados por el Estado.