El delantero Nathan Ordaz es la principal incógnita en la alineación de El Salvador para el encuentro de este viernes ante Panamá, correspondiente a la tercera jornada de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

En conferencia de prensa, el técnico Hernán Darío Gómez aseguró que el resto del plantel está listo, aunque precisó que la participación de Nathan Ordaz dependerá de su evolución física en las próximas horas.

El entrenador destacó además que el equipo mantiene la concentración total, consciente de la importancia del duelo para mantenerse con opciones en la clasificación.