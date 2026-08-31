NASA lanza telescopio Roman para estudiar energía oscura y expandir el atlas del universo

La NASA lanzó el telescopio espacial Roman, un dispositivo de última generación que estudiará vastas franjas del cielo desde un punto de observación a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra para develar los misterios de la energía y la materia oscura.

El telescopio, que lleva el nombre de la astrónoma Nancy Grace Roman, fue desarrollado durante más de una década con un costo superior a los 4 mil millones de dólares.

Llegará a su destino en unos 100 días y se espera que comience a operar a finales de año.

La misión tiene una duración de cinco años.