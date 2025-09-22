La narcolepsia es un trastorno neurológico crónico que altera el ciclo sueño-vigilia, provocando episodios de sueño repentino e incontrolable durante el día.

Quienes la padecen, pueden quedarse dormidos abruptamente mientras conducen o realizan otras actividades de riesgo, con episodios que duran hasta una hora.

Este trastorno, cuya causa exacta se desconoce pero se asocia a factores autoinmunes o lesiones cerebrales, se diferencia por cuatro síntomas principales, incluyendo la somnolencia diurna extrema y la cataplejía, una parálisis muscular desencadenada por emociones intensas.