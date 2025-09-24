Hace dos semanas, un acta acusatoria revelada en Manhattan señala a Joaquín García de usar su posición como líder de la luz del mundo para abusar sexualmente de niñas y mujeres. La acusación señala que su padre y abuelo, ambos fallecidos, hicieron lo mismo antes que él.

Después de que Joaquín García se declaró inocente, la fiscal federal adjunta dijo que había una enorme cantidad de pruebas electrónicas en el caso, incluidas pruebas de un proceso judicial estatal de California en 2019 que resultó en una sentencia de prisión de más de 16 años, que Joaquín García está cumpliendo actualmente.

La fiscal agregó que hace dos semanas se incautaron más de dos docenas de dispositivos electrónicos adicionales durante redadas en tres ubicaciones en el distrito central de California, que incluye Los Ángeles.