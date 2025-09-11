El departamento de justicia señala que según la acusación Naasón Joaquín de 56 años, constituyó una empresa paralela a la iglesia para fraguar una red de abuso sexual sistemático de menores que, en un primer momento, tenía como objetivo satisfacer a Samuel Joaquín, otro líder de la iglesia y padre de Naasón, muerto en 2014.

Naasón Joaquín García ya cumple una condena de 16 años por abuso sexual en una prisión de California.

El conocido como apóstol de Jesucristo en la iglesia Luz del Mundo fue puesto bajo custodia federal hoy en ese mismo estado, donde se declaró culpable en 2022 de dos cargos estatales.