Muslii convierte una ruptura de hace tres años en su nueva canción “Estar Ahí”

Muslii convirtió una ruptura que lo marcó en “Estar Ahí”, una canción junto a Kevin Rhys e Iréh que mezcla progressive house y pop comercial.

El artista salvadoreño explicó que escribió el tema para darle un cierre a una relación que terminó hace tres años y comenzó a desarrollar la demo entre finales de 2024 y mediados de 2025.

Sin embargo, decidió dejarla en pausa porque sentía que necesitaba mayor fuerza, hasta que compartió la idea con Kevin Rhys, quien realizó ajustes, aportó nuevos elementos y recreó la pista después de que se perdiera el proyecto original.

El resultado mantiene una base de progressive house con influencias del pop comercial y suma la participación de Iréh. El sencillo ya está disponible en plataformas digitales.

Como parte de su trayectoria, Muslii ha destacado dentro de la escena electrónica salvadoreña y ganó el premio a Mejor Canción Electrónica en los Premios Música 503 por “Win the War”, mientras Kevin Rhys se desarrolla como DJ y productor de música electrónica.

Iréh, por su parte, forma parte del movimiento de música electrónica nacional como artista y vocalista.