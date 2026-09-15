Museo Militar de El Salvador abre sus salas históricas para recorrer la memoria de la soberanía nacional

El Monumento a los Próceres resguarda los restos del general Manuel José Arce, fundador de la Fuerza Armada.

El Museo de Historia Militar de la Fuerza Armada de El Salvador ofrece un recorrido por espacios que honran la memoria histórica y la soberanía nacional.

En el Monumento a los Próceres salvadoreños de la Independencia Centroamericana se rinde homenaje a hombres y mujeres que lucharon por un pueblo soberano, e incluye piedras bola que representan las voces anónimas.

La Plaza Memorial a la Soberanía Nacional fue construida en honor a los héroes que desde 1824 ofrendaron su vida, con una estructura en forma de cruz.

A un costado se observa el obelisco a los héroes caídos en la guerra de legítima defensa de 1969 contra Honduras.