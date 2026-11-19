Un día como hoy, en 1819, abrió al público en Madrid el Real Museo de Pintura y Escultura, conocido actualmente como Museo Nacional del Prado. Su primer catálogo registró 311 pinturas, todas de artistas españoles.

La inauguración fue impulsada por el rey Fernando VI y permitió que el público conociera parte de las obras de la colección real.

Con los años, el museo amplió sus colecciones hasta convertirse en uno de los espacios culturales más importantes del mundo. Entre sus obras maestras figuran trabajos de Diego Velázquez, Francisco de Goya y el Greco.

El 19 de noviembre también se inauguró el Museo Naval de Madrid, institución ubicada en el Paseo del Prado.