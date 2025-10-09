Tras complicaciones de salud falleció la destacada socorrista y voluntaria de Comandos de Salvamento, Yanira Imelda Ortiz de Rivera, de 45 años de edad. Sus compañeros expresaron profundo pesar por su partida y recordaron su entrega durante tres décadas al servicio de los demás en diversas emergencias ocurridas en el país.

Sus compañeros, destacaron su vocación y valentía, asegurando que fue una verdadera heroína que dejó un importante legado para las nuevas generaciones de voluntarios.

El 30% de los miembros de la institución de rescate pertenecen al sector femenino, es decir, unas 350 mujeres a nivel nacional. Yanira deja en orfandad a dos hijos, una de ellas también sigue sus pasos como voluntaria en la misma institución.