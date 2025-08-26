En el Día Internacional contra el Dengue, autoridades y ciudadanos de San Salvador refuerzan las medidas para combatir esta enfermedad viral transmitida por el zancudo Aedes.

Residentes de colonias como Versalles evitan aguas estancadas, ya que la temporada de lluvias incrementa el riesgo de proliferación del mosquito.

La Municipalidad de San Salvador lleva intervenidas 400 comunidades con fumigaciones casa por casa, una estrategia crucial para eliminar los vectores adultos y cortar la cadena de transmisión.

Según la OMS, el dengue afecta anualmente a unas 390 millones de personas a nivel global, siendo los adultos mayores y los niños los grupos más vulnerables a complicaciones graves.