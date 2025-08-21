Con 25 años de experiencia y presencia en 18 países, la multinacional IFX especializada en telecomunicaciones y servicios tecnológicos, inicia operaciones en El Salvador, con el objetivo de ofrecer soluciones integrales a empresas locales y regionales.

La compañía brinda servicios en cinco segmentos clave: nube, centros de datos, ciberseguridad, red y servicios gestionados, bajo este modelo, busca simplificar los procesos operativos mediante plataformas tecnológicas adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Uno de los ejes centrales de su propuesta es la seguridad digital, en un contexto de acelerada transformación tecnológica y ante el incremento de las amenazas cibernéticas, IFX plantea reforzar la protección de la información como parte esencial de sus soluciones.

IFX se ha consolidado como uno de los principales proveedores de servicios gestionados en la región, y su ingreso al mercado salvadoreño responde a una estrategia de expansión en Centroamérica.