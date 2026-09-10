Multas de tránsito superan las 9,000 infracciones en primeros meses de 2026

Las multas de tránsito impuestas en El Salvador durante los primeros meses de 2026 superaron las 9,000 infracciones, de las cuales el 78% correspondió a vehículos particulares, el 18% al transporte de carga y el 4% al transporte colectivo, según los datos proporcionados por las autoridades.

Los ciudadanos que reciben una esquela deben acudir a pagarla en las instalaciones de SERTRACEN, ubicadas en San Salvador, cerca del Redondel México y el Boulevar Tutunichapa, donde las multas leves cuestan $50, las graves $100 y las muy graves $150.

Entre las razones más comunes por las que los salvadoreños han sido multados figuran el estacionamiento en lugares prohibidos y el vencimiento de la tarjeta de circulación.