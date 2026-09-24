Multas de tránsito recaudan casi 16 millones de dólares pese a caída del 65% en infracciones

Las multas de tránsito generaron cerca de 16 millones de dólares para el Estado entre junio de 2025 y mayo de 2026, según datos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

En ese periodo se impusieron 139,748 esquelas.

La cifra representa una reducción del 65% en la cantidad de infracciones respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 400,114 esquelas, es decir, 260,366 menos.

No obstante, la recaudación prácticamente se mantuvo: pasó de $15,767,000 en el periodo 2024-2025 a $15,986,910 en el periodo 2025-2026.

El informe no detalla cuántas de estas multas fueron impuestas a través del sistema de fotomultas.