Tras el fuerte caos vehicular registrado el pasado viernes en el kilómetro 12 de la carretera hacia el Puerto de La Libertad, decenas de personas se vieron obligadas a caminar varios minutos para llegar a su destino. El congestionamiento se produjo cuando una rastra procedente de Honduras presentó desperfectos mecánicos al intentar ingresar a una empresa de la zona permaneciendo varada durante cinco horas.

Según el Viceministerio de Transporte, antes de salir del país por la frontera El Poy en Chalatenango, el conductor canceló en su totalidad las multas impuestas. Estas fueron de 50 dólares por obstrucción de la vía pública, 150 por incumplir restricciones de carga y descarga, 50 por circular con llantas lisas y 50 por no portar implementos de seguridad. Al remolque también se le aplicaron multas de 50 dólares por obstrucción de la vía pública, 150 por incumplir restricciones y 50 por circular con llantas lisas.

El monto de las multas asciende a 550 dólares, cantidad que fue cancelada en su totalidad por el conductor antes de su salida del país.

Las autoridades reportan que esta es la segunda ocasión, en menos de dos semanas, en que una rastra queda varada en ese sector que afecta la fluidez vehicular, afectando a conductores que suben del Puerto de La Libertad, Santa Tecla y otras zonas aledañas.