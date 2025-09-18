A las cinco de la mañana, Esmeralda ya se encuentra en los pasillos de La Tiendona seleccionando las verduras con las que abastece su emprendimiento en el Centro de San Salvador, un trabajo que le permite sostener económicamente a su familia.

En medio del bullicio y la prisa, también nos encontramos con Erika, la única mujer que se desempeña como conductora en este mercado mayorista, lleva 10 años realizando este trabajo, ella no solo traslada mercadería, también apoya a los comerciantes en la carga y descarga de bultos.

La acompañamos en su ruta que va desde La Tiendona hasta el centro de La Capital. Allí deja a Esmeralda, quien se reúne con su madre y su hermana, juntas se encargan de llevar los sacos de papa a una bodega en el segundo piso de un edificio de la zona, donde preparan las bolsas que luego venden en diferentes puntos.

Otra de las trabajadoras que rompe estereotipos en La Tiendona es Evelyn, una de las pocas mujeres carretoneras, su jornada inicia a las 7 de la noche y finaliza a las 10 de la mañana, horario que le permite compartir tiempo con su familia y avanzar en sus estudios universitarios.

El esfuerzo de estas mujeres es muestra de resiliencia ante la realidad económica. Además son un ejemplo de cómo las barreras de género pueden romperse.