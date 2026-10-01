Mujer sobrevive a dos inyecciones letales y queda hospitalizada tras ejecución en Tennessee

Christa Pike, de 50 años, sobrevivió a dos inyecciones letales y fue hospitalizada durante el procedimiento. Reporteros presentes dijeron que cantaba, se movía y roncaba antes de ser retirada.

Pike fue condenada por el homicidio de una compañera de clase ocurrido en 1995, cuando tenía 18 años.

Su entonces pareja, de 17 años, participó en el crimen y recibió cadena perpetua.

El caso atrajo atención nacional luego de que el cuerpo de la víctima apareciera con una estrella de cinco puntas grabada en el pecho.



Sus abogados señalaron que padecía trastorno bipolar y estrés postraumático, además de antecedentes de abusos, abandono y otros traumas.

Según el relato, esos diagnósticos se produjeron después de su condena a muerte.