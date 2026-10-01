Mujer queda bajo medidas sustitutivas tras ataque de su perro pitbull en Santa Ana

El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana inició una investigación sumaria contra Lesbia Joselyn Mayela, de 38 años, y le decretó medidas sustitutivas a la detención por el delito de lesiones culposas, luego de que su perro pitbull atacara a un hombre de 55 años y le provocara graves lesiones.

El hecho ocurrió en agosto pasado. La fase de investigación sumaria tendrá una duración de 60 días hábiles, periodo en el que se desarrollarán las diligencias correspondientes.

Como parte de las medidas impuestas, Mayela deberá acudir cada 15 días a la sede judicial para firmar.