Una mujer fue brutalmente atacada con un machete por su pareja en la colonia Monterreal del Distrito de Mejicanos, sufriendo heridas graves en el rostro, cuello y la pérdida de una oreja.

el relato de la víctima, el agresor se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando inició una discusión que escaló a violencia física.

Los gritos de auxilio de la mujer alertaron a vecinos, quienes llegaron a tiempo para evitar un desenlace fatal, aunque el hombre logró huir antes de la llegada de las autoridades.