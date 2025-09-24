Una mujer murió atropellada en la carretera Troncal del Norte, el hecho ocurrió en el kilómetro 5/2 en Ciudad Delgado cuando esta persona se conducía bajo 50 grados de alcohol de acuerdo a la PNC, el implicado fue detenido y será acusado de lesiones y homicidio culposo, además de conducción peligrosa.

El principal implicado fue identificado como Misael Osvaldo Flores Nieto de 32 años, en el hecho otra mujer, también resultó con lesiones de gravedad y fue trasladado de emergencia a un hospital. Al cierre de esta nota, las dos mujeres no habían sido identificadas.

Desde enero de este año a la fecha se han capturado a al menos 1,563, personas por conducción peligrosa un 7.6% menos que el mismo periodo del año anterior.