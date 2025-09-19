Una mujer falleció anoche tras ser atropellada sucesivamente por dos vehículos en la prolongación de la Avenida Masferrer Norte.

Testigos presenciales relataron que la víctima intentaba cruzar la vía, cuando el primer auto, que aparentemente no respetó su preferencia, la impactó con violencia y la lanzó hacia el carril contrario.

Este trágico siniestro, no solo cobró una vida inocente sino que también obligó al cierre parcial de la arteria, afectando la movilidad durante varias horas mientras las autoridades procesaban la escena.