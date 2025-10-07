Una mujer de 32 años falleció tras quedar atrapada bajo los escombros de su vivienda, la cual fue completamente soterrada por un derrumbe en la colonia Beatriz de Ciudad Delgado.

El incidente, ocurrido alrededor de las 4:30 de la mañana a causa de las fuertes lluvias, obligó a movilizar equipos de rescate y la Fuerza Armada para recuperar su cuerpo.

Aunque su madre, quien también se encontraba en el lugar, resultó ilesa, la zona permanece en alerta máxima dado que, al ser un área de alta vulnerabilidad, las autoridades temen que se produzcan nuevos aludes.

Los vecinos, impactados, confirmaron que es la primera vez que un evento de tal magnitud afecta su comunidad.