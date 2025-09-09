Una mujer de 50 años fue arrastrada varios metros por la corriente del río Jilapa, luego de que una tubería colapsara río arriba y desatara una fuerte inundación.

La víctima, que logró sobrevivir pese a la fuerza del agua, fue rescatada por comandos de salvamento, quienes le brindaron atención inmediata antes de trasladarla al hospital San Bartolo.

En un hecho paralelo, un vehículo particular cayó del puente Sisiqua en Dolores Cabañas, lo que incrementó la preocupación en la zona por la vulnerabilidad de sus infraestructuras.