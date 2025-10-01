Brenda Sofía Alarcón Rodríguez, de 35 años, impactó contra la parte trasera de un microbús de la ruta 9 en la carretera de Candelaria de la Frontera, mientras conducía con 156° de alcohol en la sangre, según confirmó la Policía Nacional Civil.

Aunque el accidente solo dejó daños materiales, la mujer fue detenida porque el grado de ebriedad excedía ampliamente los límites legales.

Ahora deberá enfrentar un proceso judicial por el delito de conducción peligrosa, que contempla sanciones penales y administrativas.