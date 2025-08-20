La “mujer del proceso” surge como un concepto que despierta debates sobre amor y autoengaño, ya que describe a quienes acompañan a su pareja en momentos difíciles.
Mientras unas voces lo ven como una muestra de apoyo incondicional, otras lo critican por reducir a la mujer a un papel de sacrificio.
El fenómeno se ha viralizado en redes sociales, donde muchas comparten experiencias propias. Este debate revela cómo la visión del amor y la igualdad de género sigue transformándose en la sociedad actual.