El juzgado segundo de paz de esa ciudad decretó instrucción formal con detención provisional contra Erika Abigaíl de 26 años, acusada de lesiones graves en perjuicio de Álvaro Antonio de 59.

Según la Fiscalía, el ataque ocurrió el pasado 27 de septiembre frente a un predio baldío en la quinta calle poniente de Santa Ana centro, cuando la imputada agredió a la víctima con un arma cortopunzante.

El lesionado fue llevado al hospital San Juan de Dios, mientras que la agresora fue detenida en flagrancia.