Sofía Alarcón Rodríguez, de 35 años, fue detenida por la Policía Nacional Civil tras impactar la parte trasera de un microbús de la Ruta 9 en la carretera de Candelaria de la Frontera, conduciendo con 156 grados de alcohol en sangre.

La mujer, quien provocó daños materiales en el incidente vial, enfrentará un proceso judicial por el delito de conducción peligrosa según el informe oficial de la PNC.

El siniestro, que afortunadamente no dejó lesionados, ocurrió cuando Alarcón Rodríguez chocó contra el transporte público, siendo sometida a la prueba de alcoholemia que confirmó su estado de ebriedad al volante en esta vía de Santa Ana.