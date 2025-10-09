Según investigaciones, era recurrente que la mujer dejara solo al menor para salir a consumir bebidas alcohólicas.

El juzgado tercero de paz de Soyapango resolvió otorgar una suspensión condicional del procedimiento.

La decisión judicial establece que la imputada deberá cumplir reglas de conducta orientadas a su rehabilitación, entre ellas asistir a tratamiento psicológico y abstenerse de frecuentar lugares donde se expendan bebidas embriagantes.

Además, la jueza determinó que el menor permanecerá bajo el resguardo del Conapina mientras la madre cumple con el tratamiento correspondiente y demuestre su proceso de recuperación.