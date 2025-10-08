En Soyapango, una mujer identificada como Aracely, de 44 años, enfrenta un proceso judicial por el delito de abandono y desamparo tras dejar sola a su hija de 10 años en reiteradas ocasiones para consumir bebidas alcohólicas.

El Juzgado Tercero de Paz determinó suspender condicionalmente el procedimiento, bajo el cumplimiento de normas de conducta orientadas a su rehabilitación.

La jueza ordenó que la mujer asista a tratamiento psicológico y reduzca el consumo de alcohol, mientras la menor permanece bajo el resguardo de Conapina hasta que su madre demuestre avances.