Robert Redford, ícono de Hollywood y fundador del Festival de Sundance, falleció este martes a los 89 años en su casa de Utah mientras dormía, según confirmó su representante al New York Times.

El actor y director deja un legado de seis décadas en la industria cinematográfica, con películas emblemáticas como «Dos hombres y un destino», «El golpe» y «Descalzos en el parque».

Redford también fue fundamental en el apoyo al cine independiente, su festival creado en 1978, que se convirtió en plataforma esencial para nuevos realizadores.

Su última aparición en la pantalla grande fue en la franquicia de «The Avengers», cerrando una carrera que comenzó en Broadway en 1959 y que lo consolidó como una de las figuras más influyentes del cine estadounidense.