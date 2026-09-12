Muere la princesa Astrid de Noruega a los 94 años dos días después del funeral de su hermano

La princesa Astrid de Noruega, hermana del fallecido rey Harald V, murió este viernes 11 de septiembre a los 94 años, apenas dos días después de haber asistido al funeral de estado de su hermano, según confirmó la Casa Real.

Astrid asumió el papel de primera dama de la Casa Real a los 22 años, tras la muerte de su madre, función que desempeñó durante 14 años.

El actual rey Haakon VIII destacó su lealtad, sentido del humor y compromiso con los más vulnerables.

Las banderas del Palacio Real ondearán a media hasta como homenaje.