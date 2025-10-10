John Lodge, vocalista, bajista y compositor de la legendaria banda británica The Moody Blues, falleció a los 82 años de edad según confirmó su familia este viernes mediante un comunicado.

El músico, integrante del grupo desde su formación en 1964, fue fundamental en éxitos como «Nights in White Satin» y contribuyó a vender más de 70 millones de discos mundialmente.

La familia describió su muerte como «repentina e inesperada» sin revelar causas específicas, destacando que su amor por la familia, su fe cristiana y la música eran sus mayores pasiones.

Lodge era conocido públicamente por su evangelicalismo y su afición al fútbol de Birmingham, dejando un legado que perdura a través de las generaciones.