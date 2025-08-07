Eddie Palmieri, el visionario pianista que redefinió el jazz latino y se convirtió en el primer artista latino en ganar un Grammy (1965 por «Azúcar Pa’ Ti»), falleció el miércoles por la noche a los 88 años en su casa de Nueva Jersey, confirmó su hija Gabriela al New York Times.

Nacido en el Spanish Harlem en 1936, este hijo de puertorriqueños comenzó con los timbales a los 13 años, pero su genio explotó cuando regresó al piano, creando un estilo percusivo único que le valió 8 Grammy en 40 álbumes.

Su obra maestra «La Perfecta» (1962) revolucionó las big bands al incorporar trombones como percusión melódica.