Muelas cordales: aparecen entre los 18 y 26 años y pueden perforar la molar vecina

El cirujano dental José Manuel Mendoza explicó que las muelas cordales suelen dar molestias entre los 18 y 26 años, etapa en que las piezas intentan erupcionar y pueden quedar impactadas o retenidas, lo que hace recomendable su extracción.

El especialista indicó que las cordales son las últimas molares en erupcionar y que sus molestias se deben a que rompen la encía o ejercen presión en ese momento.

Cuando están impactadas o retenidas, tienden a perforar la molar que está delante, por lo que se recomienda extraerlas para evitar daños.

Existen casos en que las cordales no se forman por un hito evolutivo, mientras que en otros quedan atrapadas y siguen moviéndose hacia arriba aunque estén acostadas.

Esa presión puede manifestarse como dolor de oído, dolor en el cuello o molestias constantes en menores edades, señales que llevan a los pacientes a la consulta y a confirmar el diagnóstico mediante radiografía.