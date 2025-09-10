Dos motoristas del transporte colectivo fueron detenidos por la Policía Nacional Civil tras protagonizar una violenta pelea a bordo de un microbús de la ruta 41- A, que cubre el trayecto del reparto San José II en Soyapango hacia San Salvador.

El altercado, que comenzó como una disputa por la vía entre Cristian Osvaldo Morejón, de 20 años, y Óscar Alberto Pérez Mejía, de 32 años, escaló rápidamente dentro de la unidad con pasajeros presentes.

Un video del incidente, que ya circula ampliamente en redes sociales, documenta la gravedad de los hechos.

Según las autoridades, ambos serán procesados por el delito de desorden público.