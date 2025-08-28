El 50% de los motociclistas en el país circula sin licencia de conducir, según revelaron las autoridades de tránsito, en un contexto donde el parque vehicular de motos registra un crecimiento anual del 20% y supera las 660,000 unidades.

Este fenómeno se explica por la migración de usuarios del transporte público que optan por la moto por su bajo costo y agilidad, aunque asumen mayores riesgos viales.

El Director General de Tránsito confirmó que se implementarán medidas económicas y educativas para facilitar la obtención de la licencia, dado que la complejidad en los trámites y evaluaciones es una barrera.

La urgencia de regularización se acentúa tras registrarse 2,832 accidentes de motociclistas este año, con 309 fallecidos y 2,683 lesionados, destacando la vulnerabilidad de este grupo.