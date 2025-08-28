El parque vehicular de motocicletas registra un crecimiento anual del 20%, actualmente en el país circulan más de 660,000 motos, ya que cada vez son más las personas que están optando por utilizar este medio de transporte.

Víctor fue uno de los salvadoreños que decidió dejar de usar el transporte público y adquirir una motocicleta para trasladarse.

El parque vehicular total asciende a 1.9 millones, el 33.6% son motocicletas, pero la mitad de quienes las utilizan no tienen licencia de conducir.

Los motociclistas reconocen la importancia de portar los documentos en regla.

El director general de tránsito dijo que están trabajando en algunas medidas reducir la cifra de las personas que no cuentan con permiso de conducir.

Durante este año se han registrado 2,832 accidentes de motociclistas, resultando 2,683 lesionados y 309 fallecidos.