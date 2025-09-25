Los socorristas en El Salvador alertan sobre el grave riesgo que corren las personas al intentar cruzar calles y vías inundadas durante las tormentas, que han provocado el desbordamiento de ríos en diferentes puntos del país.

Pese a los llamados de prevención, circulan videos en redes sociales donde se observa a motociclistas a punto de ser arrastrados por la fuerza de las corrientes, una acción que pone en peligro sus vidas.

Dado que el agua oculta la profundidad y arrastra escombros que causan traumatismos severos, los rescates exitosos se alternan con tragedias como la de un menor de tres años que falleció ahogado en Morazán.