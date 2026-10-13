Motociclistas protagonizan varios accidentes de tránsito en las últimas horas

Motociclistas protagonizaron varios accidentes de tránsito en las últimas horas en El Salvador, donde se reportaron choques con autobuses y colisiones entre motos que dejaron varios lesionados.

Uno de los siniestros ocurrió en el bulevar Venezuela, en San Salvador Centro, donde un autobús del transporte público impactó contra un motociclista que se encontraba detenido. Las cámaras de videovigilancia captaron el momento del choque y equipos de socorro atendieron al afectado.

Otro accidente se registró en el mismo bulevar, a la altura del Instituto Técnico Industrial, donde dos personas que viajaban en una motocicleta chocaron contra la parte trasera de un autobús interdepartamental. Ambos fueron trasladados a un hospital por la gravedad de sus lesiones.