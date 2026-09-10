Motociclista y peatón resultan heridos en accidentes registrados durante la noche

En horas de la noche y la madrugada se registraron dos accidentes de tránsito en distintos sectores del país. Uno de ellos ocurrió sobre la carretera Troncal del Norte, a la altura de Guaycume, donde un motociclista resultó lesionado tras impactar contra la parte trasera de un pickup.

Elementos de socorro brindaron asistencia prehospitalaria al motociclista, lo estabilizaron en el lugar y posteriormente lo trasladaron a un centro hospitalario.

Otro accidente ocurrió en el kilómetro 7 y medio del bulevar del Ejército, en Soyapango, donde un hombre fue atropellado por un vehículo particular. La víctima recibió atención de Comandos de Salvamento y fue trasladada a un centro hospitalario debido a los fuertes golpes.