Un motociclista resultó lesionado tras impactar contra un pickup en la carretera que conduce de Comalapa hacia Zacatecoluca. El accidente de tránsito se registró específicamente a la altura del puente del río Jiboa, donde la motocicleta chocó contra el costado izquierdo del otro vehículo.

Tras el impacto, el conductor de la motocicleta presentó diversas lesiones, por lo que fue atendido por los equipos de socorro que llegaron al lugar. Los rescatistas lo estabilizaron en la escena y posteriormente lo trasladaron a un centro hospitalario debido a los golpes que presentaba.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, los accidentes de tránsito que involucran a motociclistas aumentaron un 23.3 % durante 2026. En lo que va del año, se contabilizan 4.957 siniestros de este tipo en el país.